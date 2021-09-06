Фильм о "вагнеровцах": зачем Bellingcat снова пугает Банковую

Премьера фильма Bellingcat о "вагнеровцах" запланирована на начало следующего года, при этом частично расследование выйдет на CNN уже в сентябре, сообщает Depo.ua.

"Будет три части, одна из них - документальный фильм, который продюсирует директор из Голливуда ... Это будет начало следующего года. Это будет очень интересный фильм" , - рассказал журналист-расследователь Христо Грозева. Но будет и короче фильм, над этим работает CNN.

При этом он отметил, что Bellingcat так и не получил ответов от украинской стороны. По его словам, несмотря на то, что украинская власть приняла в результате непонятные решения, после чего операция не была реализована, украинские спецслужбы собрали массив доказательств о причастности российских наемников в военных преступлениях, в том числе в сбивание боинга МН17. Грозев утверждает: спецоперация была и ему жаль, что украинская власть не хочет это признать. И продолжает отмалчиваться.

История умолчания "вагнергейта"

В июле исполнился год с тех пор, как в Беларуси задержали банду русских наемников, среди которых были боевики из Донбасса. 14 августа Александр Лукашенко, который воспользовался этой историей в свою пользу во время выборов, отдал задержанных под Минском "вагнеровцев" России. В Украине же вспыхнул громкий скандал, - оппоненты президента Владимира Зеленского заявили, что на Банковой есть крот, который слил спецоперацию по задержанию боевиков ПВК. Конспирологи заподозрили голову ОП Андрея Ермака или первого заместителя секретаря Совбеза Андрея Демченко. А 18 августа 2020-му главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что Владимир Зеленский уволил начальника ГУР МО Василия Бурбо по требованию расследовать провал операции по захвату "вагнеровцев".

В то же время на Банковой категорически опровергали, что такая спецоперация вообще была.

Президент Зеленский говорил в августе прошлого года следующее: "Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду"(кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком сливе какой-то там операции ".

В унисон с ним говорили и другие спикеры власти. Пока наша оппозиция, с одной стороны, требовала расследовать измену, а власть, с другой, убеждала, что никакой измены не было, этот скандал оставался хоть и громким, однако внутренним. Пока в декабре 2020-го ни стало известно, что "вагнергейтом" заинтересовались расследователи с Bellingcat. Подозревать их в предвзятости к Украине никакого резона нет.

Напомним их расследования существенно помогли в установлении фамилий российских преступников, причастных к сбиванию самолета рейса МН 17; команде Bellingcat удалось убедительно установить, что артиллерийский удар по Мариуполю 24 января 2015, в результате которого погибли по меньшей мере 30 мирных жителей и более 100 получили ранения, совершенный с подконтрольной России территории; в докладе в 2016 журналисты документально подтвердили, что обстрелы украинских войск в Донбассе в 2014 велись с российской территории, и они были массированными. Поэтому было очень странно, когда никто из действующих государственных деятелей не нашел времени донести позицию власти по "вагнергейту" к Христо Грозеву, который приехал в Киев, чтобы собрать материал для фильма. Он встретился с Петром Порошенко и несколькими офицерами, которые имели отношение к сорванной спецоперации.

После того как стало понятно, что фильм Bellingcat быстро не появится, со стороны "зеленых" молчунов было осуществлено несколько шагов, которые, казалось, смогут снять напряжение вокруг неприятной темы. В течение нескольких месяцев национал-патриотическая оппозиция требовала создать в Верховной Раде ВСК по "вагнеровцах", "слуги" упорно это требование игнорировали, как вдруг 19 мая согласились создать следственную комиссию по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины. Постановление внес глава фракции "СН" Давид Арахамия. Оппозиционеры заподозрили, что эта комиссия имеет цель просто заговорить "вагнергейт", переключив внимание на другие резонансные скандалы. Возглавлять ВСК поставили "слугу" Марьяну Безуглую, ее заместителем от ОПЗЖ стал Ренат Кузьмин, между ними сразу начались трения. В составе комиссии преобладают "слуги", а "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" своих представителей отозвали. Поэтому существуют серьезные сомнения, что эта ВСК будет беспристрастной.

При этом, учитывая анонсированный малый фильм о срыве спецоперации, можно ожидать переключение внимания следственной комиссии Безуглой на другие скандальные темы, чтобы сбить волну негатива. Однако здесь есть вопросы, насколько такая технология будет эффективной.

Сколько еще Bellingcat ждать исповедь Банковой

Однако не только ручной ВСК власть пыталась сбить "вагнергейт". В конце июня Владимир Зеленский в интервью каналу "1 + 1" признал, что звонил Александру Лукашенко по поводу задержанных под Минском российских боевиков.

"Я был уверен, что он передаст нам этих убийц, этих "вагнеровцев". Но затем произошло, что произошло. И это была моя последняя с ним беседа" , - заявил Зеленский.

Оппозиционеры назвали его слова "явкой с повинной". Но позже советник Ермака Михаил Подоляк заверил: с Лукашенко президент Украины беседовал 5 августа, то есть, не до задержания "вагнеровцев", а после. Что это меняет?

Если президент берет на себя ответственность, тогда совсем иначе ведут себя и внешние силы. Ведь президент - первое лицо в системе власти, и утверждать, что спецоперацию слили умышленно, значит бросать тень на первое лицо. Поэтому, возможно, в Bellingcat и тянут с выходом фильма, потому что оказались на распутье: есть материал, которым они хотят поделиться, но журналистов, которые, еще раз подчеркнем, не занимаются сливом компромата в политических целях, останавливает тот момент, что показ их расследования способен вызвать политический кризис в Украине и испортить отношения к Зеленского на Западе. Напомним, что кроме упомянутой ВСК есть еще решение Шевченковского суда Киева, которым ГБР обязали начать расследование в отношении возможного совершения президентом и его окружением государственной измены из-за срыва операции по задержанию членов ППК "Вагнера". А на днях "Движение сопротивления капитуляции" подало в Офис генпрокурора заявление из-за нежелания ГБР возбуждать дело, несмотря на решение суда. То есть, в оппозиции готовят общественное мнение к возможным протестам осенью под лозунгом "долой измену".

Вряд ли Bellingcat хочет помочь украинскому оппозиции качать кресло под Зеленским. Скорее, там хотят, чтобы Банковая перестала играть в молчанку. Грозев же не первый раз анонсирует фильм. Выход которого постоянно переносится, поэтому появилось предположение, что он вообще не получится. И сейчас от президентского Офиса зависит, каким будет эффект, если фильм выйдет - взрывом информационной бомбы или дымовой шашкой, дым от которой быстро развеется. Похоже, что в Bellingcat уже устали намекать Банковой, что пора сказать правду. Пусть и признать ошибку. Тем более, когда в ОП так убеждены, что с их стороны никакой измены в истории с "вагнеровцамы" не было.