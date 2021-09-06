Цены на новые автомобили выросли на 63%

В Европе с 2002 по 2020 год автомобили популярных В- и С-классов подорожали на 63%, сообщает РБК-Украина.

Средняя цена на новые модели C-класса в Европе выросла на целых 63 процента с 2002 по 2020 год, автомобили B-сегмента подорожали за тот же период на 59 процентов. Это явление связано с большим количеством технологий и оборудования для обеспечения безопасности в современных автомобилях, с электрификацией, а также с предпочтением покупателей более дорогих комплектаций.

Средняя цена на хэтчбек C-сегмента (Ford Focus, Opel Astra, Peugeot 308, Renault Megane, Toyota Corolla, Volkswagen Golf и т.д.) выросла с 18 400 евро в 2002 году до почти 30 000 евро в 2020 году. Если исключить более дорогие электрифицированные автомобили, цены на автомобили с ДВС за тот же период все равно выросли существенно: на 53 процента.

Хотя рост довольно существенный, он не учитывает инфляцию. Используя калькулятор инфляции, получается, что 18 400 евро в 2002 году равняются примерно 24 756 евро в 2020-м. Затраты на разработку современных автомобилей выше, чем они были два десятилетия назад.

Автопроизводители изо всех сил стараются соблюдать строгие нормы выбросов, создавая более чистые двигатели и добавляя электрификацию. Если добавить программное и аппаратное обеспечение, необходимое для мультимедиа и систем помощи водителю, включая большое количество датчиков и камер, несложно понять, почему цены на новые автомобили постоянно растут.

Еще одним важным фактором является то, что люди более склонны покупать более дорогие варианты каждой модели по сравнению с прошлыми. Взять, к примеру, европейский бестселлер Volkswagen Golf. Его средняя цена выросла на 22 процента в период с 2002 по 2010 год и еще на 37 процентов в период 2010-2020 годов.

В целом автомобили В-класса (Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Opel Corsa, Toyota Yaris, Renault Clio и т.д.) стали на 59 процентов дороже. Средняя цена популярного Volkswagen Polo в Германии выросла на 18 процентов в период с 2002 по 2010 год и на 35 процентов в период с 2010 по 2020 год.

Стоит ожидать, что рост средних цен на автомобили продолжится еще некоторое время. Согласно последним прогнозам, большие тиражи производимых батарей для электромобилей могут потенциально снизить цену компактных электрокаров. Но произойдет это не раньше 2027-2028 года.