Над Донецком пролетел флаг Украины

В оккупированном Донецке украинские патриоты решили сделать сюрприз горожанам и подняли в небо флаг Украины. Правда, пролетел он там всего несколько минут, но впечатление после себя оставил, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают пользователи Twitter.

"На Донецк полетел флаг, который совершил путешествие по маршруту Краматорск-Марш Защитников (Киев)-Авдеевка. Накануне 8 сентября хочу напомнить нашим небратьям “Победили фашистов, победим и рашистов”, Слава Украине!" , - говорится в сообщении.

Отметим, что сам флаг прикрепили к воздушным шарам, которые подняли его в небо.

Автор: Людмила Жукова