ООН пообещала талибам продолжить гуманитарную помощь Афганистану

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс пообещал продолжить гуманитарную помощь Афганистану, где власть захватили боевики движения Талибан, сообщает Новое время.

«Делегация ООН пообещала продолжить гуманитарную помощь афганскому народу, заявила, что призовет к дальнейшей помощи Афганистану во время предстоящей встречи стран-доноров» , — заявил представитель движения Талибан Сухейль Шахин.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ситуацию в Афганистане «надвигающееся гуманитарная катастрофа». 13 сентября ООН планирует провести конференцию по оказанию помощи Афганистана.