Германия предоставит другим странам 100 млн доз вакцин

Германия планирует до конца этого года предоставить 100 миллионов доз вакцин для международной кампании по вакцинации от коронавируса, сообщает Deutsche Welle.

"Это столько, сколько мы до сих пор сделали в нашей стране" , - заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан на полях встречи с руководителями МЗ стран G20 в Риме.

Пандемия закончится только тогда, когда она закончится по всему миру, подчеркнул Шпан. В противном случае могут возникнуть новые мутации, отметил он. Ожидается, что благодаря международным усилиям к концу года должны быть вакцинированы от коронавируса 40 процентов всех жителей планеты.

В то же время министр здравоохранения Италии Роберто Сперанци заявил, что его страна стремится достичь подписания "Римского пакта" для вакцинации людей во всем мире. "Ни одна страна не может спасти себя сама, и вакцины - это наше оружие", - отметил он.

Министры здравоохранения стран G20 советуются на двухдневной встречи в Риме относительно дальнейших шагов в борьбе с пандемией COVID-19. Среди прочего, речь идет о нынешней борьбе с коронавируса и стратегии будущих пандемий. Министры, в частности, обмениваются мнениями о том, как улучшить доступ к вакцинации во всем мире, а также сделать распределение вакцин справедливым.