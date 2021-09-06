Застройщики готовятся к новым налогам: стоит ли брать ипотеку

Покупка квартиры все еще является крайне дорогим удовольствием из-за отсутствия доступной ипотеки. Можно, конечно, вспомнить о программах льготной ипотеки, но вряд ли хоть кто-то, кроме чиновников, будет на полном серьезе утверждать, что она позволила кардинально изменить ситуацию на рынке, сообщает UBR.

До тех пор, пока средняя ставка по ипотеке, что по "первичке", что по "вторичке", превышает 15% годовых рассчитывать на бум не приходится. Особенно в условиях, когда стоимость квартир продолжает расти даже летом, в так называемый "мертвый" сезон, отмечает руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян.

Всего же, по подсчетам эксперта, с начала года "первичка" подорожала на 16-18%, а "вторичка" – на 10-15%.

"Понятное дело, что в больших городах, да еще и в центре, рост цен будет выше, чем в остальных локациях", – добавил он.

Что касается стоимости ипотеки, то она вероятнее всего возрастет из-за повышения ставки НБУ, который пытается за счет удорожания кредитов бороться с инфляцией.

"Регулятор не контролирует основные драйверы, стоящие за ростом цен, вроде стоимости ЖКХ, так что этот шаг изначально кажется бессмысленным – помимо дополнительных неудобств для населения и бизнеса никаких эффектов не ожидается" , – подмечает Сароян.

Стоит учитывать еще и фактор возможного принятия законопроекта №5600, который введет дополнительное налогообложение, говорит эксперт. Заработать он может лишь в 2022 году, но повлиять на рынок способен уже в текущем году.

Застройщики и инвесторы явно захотят подготовиться заранее, вследствие чего стоит ожидать роста цен как в результате увеличения ценника с целью компенсации будущих издержек, так и в результате увеличившегося спроса со стороны покупателей, желающих приобрести квартиры до роста цен.

"Осенью цены могут легко вырасти еще на 10%" , – спрогнозировал нам руководитель компании Perfomance Management.

Значительная часть спроса на недвижимость сейчас исходит со стороны инвесторов: в отсутствие простых альтернатив жилье остается главным инструментом для инвестирования. Впрочем, сейчас стоимость квартир растет быстрее аренды, так что выгода уже не столь очевидна.

Да и из-за большого количества желающих сдать квартиру съемщикам увеличивается конкуренция, а значит, чтобы привлечь внимание людей придется снижать ценник.

"На самом деле все просто – если присутствует необходимость и есть возможность приобрести жилье, не ввязываясь в долгосрочную ипотеку, то стоит рассмотреть покупку. Каких-то удобных моментов не бывает. НБУ вряд ли в обозримом будущем вновь будет снижать ставки, так что каких-то благоприятных событий, способных привести к повышению доступности жилья не ожидается" , – подчеркнул Сароян.

Говоря об инвестициях, то перед покупкой стоит рассчитать срок окупаемости – через сколько лет сдачи в аренду покупка окупится. В Киеве, например, он в среднем составляет 10-12 лет, не считая затрат на ремонт, мебель и пр.