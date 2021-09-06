Названы самые популярные электрокары в Украине

По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 30 062 электромобиля. Самые популярные - Nissan Leaf и модели Tesla, сообщает РБК-Украина.

По состоянию на 1 сентября 2021 года количество зарегистрированных в Украине электромобилей превысило отметку 30 тысяч единиц: 30 062 машины.

Неизменный лидер украинского рынка электромобилей - Nissan Leaf с долей 52%. За полгода, с марта 2021-го, количество Лифов в стране выросло на 1200 единиц. Большей частью это машины первого поколения, ввезенные подержанными, но также в статистике есть 52 Лифа второго поколения, продажи которого в Украине недавно стартовали официально. Также присутствуют 55 электрокаров Nissan Sylphy EV, продаваемых в Китае.

На втором месте - Tesla. С 1 марта по 1 сентября 2021 года популяция Tesla в Украине выросла на 20%, а общее количество на настоящий момент - 4652 машины. Наибольший рост показал кроссовер Model Y - на 310%! Доля бренда в общем составляет 17%.

Третье и четвертое места с разницей всего 9 машин делят Chevrolet и Renault, причем полгода назад французские электрокары были впереди американский.

Пятое место за BMW, а шестая и седьмая строчки рейтинга - это Fiat и Volkswagen. Наибольшие перспективы по наращиванию присутствия - у Фольксвагена за счет моделей семейства ID - пусть даже их официальные продажи пока не начались, и случится это не ранее 2023 года. Пока же в основном ввозятся модели E-Bora, E-Lavida и E-Tharu - как новые, так и подержанные. На сегодня их в Украине суммарно 25 единиц.

Mercedes-Benz занимает восьмую строчку: 131 электромобиль. Из этого количества 78 машин - кроссовер EQC, также присутствуют EQA и EQV (по 5 машин).

Замыкают десятку лидеров Hyundai и Kia. Hyundai продала на 38 машин больше за счет присутствия официальных продаж электромобилей в Украине и практического отсутствия таковых в KIA. Хорошо показал себя Ioniq 5: продажи только начались, а уже зарегистрировано 6 машин.

Напомним, на автосалоне в Мюнхене представлен Mercedes Concept EQG. Это предсерийный прототип будущего электрического Гелендвагена.

Также сообщалось, что китайский аналог Google рассекретил полностью автономный автомобиль. Электрокар Apollo лишен руля и педалей и может ездить в полностью автономном режиме.