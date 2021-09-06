США призвали РФ немедленно освободить Джеляла и других крымских татар

Соединенные Штаты Америки осудили задержание Федеральной службой безопасности России заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в Крыму. А также еще по меньшей мере 45 других крымских татар, захваченных оккупационными властями на полуострове, сообщает Обозреватель.

Обращение опубликовано на сайте Государственного департамента США. Там призвали страну-агрессора отпустить всех узников.

"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее из длинной череды политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса. И против его руководства, которое подверглось репрессиям из-за своего сопротивления попытке России аннексировать Крым" , – отметили в сообщении.

В американском Госдепе также подчеркнули: как США подтвердили на саммите Крымской платформы 23 августа, что Крым – это Украина, так же непоколебимо они поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, новая волна массовых задержаний крымских татар во временно оккупированном Крыму произошла 3-5 сентября.

В частности, на рассвете 4 сентября в оккупированном Симферополе сотрудники ФСБ РФ ворвались в дом заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла под предлогом проведения обысков. После проведения "спецоперации" силовики увезли с собой лидера крымских татар в "управление ФСБ" на территории Крыма. Всего задержали более 40 человек..