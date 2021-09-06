Первой ротацией в Кабмине осенью станет Таран – нардеп

Первой кадровой ротацией в Кабинете министров Украины, которая может произойти этой осенью, должно стать увольнение Андрея Тарана с должности министра обороны, заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас человеком, который хуже работает, с нашей точки зрения, является министр обороны. К Тарану – больше всего вопросов, а поэтому его увольнение должно стать самым первым кадровым решением, принятым этой осенью" , – сказала Рудик.

Парламентарий подчеркнула, что увольнение Тарана будет "правильным решением, хотя и очень запоздалым, поскольку Украина как страна, которая воюет, до сих пор не выполняет государственного оборонного заказа".