В Киеве демонтирован памятник в честь дружбы с Москвой
В столице демонтирован памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8.
Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.
«Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма», - добавила Алина Михайлова.
Напомним, что памятник в честь дружбы Киева и Москвы был установлен в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район назывался Московским.
В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета.
В июле 2021 г. года Киевский городской совет из-за многочисленных обращений жителей столицы принял решение о демонтаже монумента.