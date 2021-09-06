В Киеве демонтирован памятник в честь дружбы с Москвой

В столице демонтирован памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8.

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

«Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма », - добавила Алина Михайлова.

Напомним, что памятник в честь дружбы Киева и Москвы был установлен в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район назывался Московским.

В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета.

В июле 2021 г. года Киевский городской совет из-за многочисленных обращений жителей столицы принял решение о демонтаже монумента.