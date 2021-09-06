Цена импортного газа выросла в два раза

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного в период с 1 по 31 августа 2021 года. Цена составила 11 457,1 гривен или 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщает РБК-Украина.

По данным Минэкономики, по сравнению с июлем цена выросла на 17,5% в гривневом эквиваленте и на 19,7% в долларовом.

По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 100,9% в гривнах и на 111,3% в долларах.

Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла 250 долларов в начале 2021 года.

Отметим, цена газа на европейском хабе TTF за последний год выросла более чем в десять раз. В августе подорожал до исторического максимума - более 600 долларов за тысячу кубометров.

Автор: Александр Белоус