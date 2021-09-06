В УАФ раскрыли условия контракта, который Шевченко не подписал

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий заявил, что в новом контракте, который Андрей Шевченко должен был подписать со сборной Украины, его зарплата оставалась неизменной. По словам функционера, в организации хотели разделить оклад нашего соотечественника на две части: гарантированную и ту, которая бы зависела от результатов его команды, сообщает Обозреватель.

Об этом генсек УАФ рассказал в эфире программы "Великий футбол". Он отметил, что за выход на ЧМ-2022 Андрей Николаевич мог заработать "заоблачную сумму".

"В новом контракте не шло абсолютно никакой речи об уменьшении вознаграждения. Речь шла о структурировании оплаты труда главного тренера в соответствии с европейской практикой, когда есть чистая и неизменная величина и бонусная часть, которая сильно варьируется в зависимости от спортивных результатов и может достигать заоблачных значений в случае, к примеру, выхода в финальную часть чемпионата Европы или мира" , – рассказал Записоцкий.

Напомним, что 1 августа Шевченко объявил о завершении контракта со сборной Украины. В СМИ появилась информация, что стороны не смогли утрясти финансовые вопросы. Позже на пост тренера национальной команды был назначен Александр Петраков, а Андрей Николаевич созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не собирался уходить из сборной.