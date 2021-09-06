Ключевые вопросы я согласовываю напрямую с президентом - глава МВД

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что все ключевые вопросы работы министерства обсуждает лично с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Интерфакс-Украина.

В интервью, отвечая на вопрос о коммуникации с Офисом президента, глава МВД сказал: "Приоткрою секрет, внутреннюю кухню нашего общения. Когда мне было предложено возглавить МВД, это предложение делал президент лично. Моей встречной просьбой было то, что я бы хотел ключевые проекты и процессы обсуждать также лично с президентом".

"Могу подтвердить, что на протяжении этих приблизительно 50-ти дней пребывания на должности я имею возможность обсуждать все ключевые вопросы конкретно с президентом и премьер-министром" , - добавил Монастрыский.

По его словам, в целом общение с Офисом президента происходит, как правило, на уровне руководителя полиции или зама руководителя полиции по координационным вопросам, за которые ответственный Офис президента.