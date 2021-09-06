Модные мужские куртки в сезоне 2021-2022

Известные дизайнеры уже представили осенне-зимние коллекции для мужчин. Какие мужские куртки будут модными в предстоящем сезоне, расскажет данная статья, сообщает Tossy.

Общие тенденции

Именитые кутюрье в осенне-зимнем сезоне предоставили мужчинам широкий ассортимент стильных курток. В модных коллекциях для холодного времени года были представлены разные стили мужских курток от милитари, до приталенной классики.

Среди материалов наиболее актуальными будут натуральная кожа и замш, деним и плащевка. Но на модных подиумах мелькали куртки из нетрадиционных материалов, таких как велюр и бархат.

Что касается цветовой палитры, то модными будут практически все оттенки: от классических черного, коричневого и белого цветов, до ярких и насыщенных оттенков. Лаконичные оттенки больше подойдут консервативным мужчинам. Дерзкие и харизматичные представители мужского пола готовы носить стильные куртки желтого, красного, бордового, синего, оранжевого, голубого, хаки, горчичного тона, что в тандеме с джинсами и неформальными фасонами брюк.

Бомбер

Дизайнеры предлагают модникам модели, выполненные из разных материалов, но самыми популярными являются кожа, замш и плащёвка. Стильные бомберы отлично вписываются как в сдержанный, так и неформальный образ.

Теплые парки

Парки в коротком и миди решении согреют активных и сильных представителей мужского пола в лютые морозы и сильный ветер. Мужские варианты таких курток идеально подойдут для любителей стиля кэжуал.

Парки для мужчин смотрится стильно и лаконично, благодаря чему ее можно носить как с джинсами, так и с брюками или деловым костюмом. Парки в стиле кэжуал или стрит-стайл отделаны мехом на капюшоне, более сдержанные модели для офиса имеют минималистичной декор. Актуальные в этом сезоне мужские парки синего, зеленого, коричневого, кофейного, цвета хаки и индиго.

Мужские пуховики

От удлиненного оверсайз, до укороченной приталенной модели - все варианты будут актуальными. В качестве декора гуру моды использовали оторочку из меха или овчины на воротниках и манжетах. Также на модных подиумах были представлены пуховики с оторочкой по всей длине изделия.

В качестве материала для пошива пуховиков используются как блестящие, так и матовые ткани. Особое внимание следует обратить на стеганые пуховики, они будут особенно актуальными в сезоне осень-зима 2021-2022.

Спортивные варианты позволяют создавать ненавязчивые, яркие и в то же время стильные мужские образы. Такие модели представлены в разных цветовых решениях: от монохромных классических (черный, белый, серый, коричневый) до ярких насыщенных оттенков (оранжевый, красный, зеленый, синий, фиолетовый и т.д.).