В Афганистане убили одного из лидеров "Талибана"

Во время наступления группировки "Талибан" на афганскую провинцию Панджшер удерживающие эту территорию повстанцы убили один из ключевых командиров движения Мавлави Фасихуддин, сообщает УНИАН.

Об этом представители Фронта национального сопротивления Афганистана сообщили в своем Twitter.

"Мавлави Фасихуддин был убит вместе с шестью телохранителями в районе Пишгур провинции Панджшер" , - утверждают они.

Якобы Фасихуддин погиб в ночь на 6 сентября.

В "Талибане" эту информацию не подтверждают. Однако утром этого же дня боевики уже не в первый раз объявили о захвате Панджшера - якобы некоторые позиции Фронта национального сопротивления Афганистана были разбиты, а остальные ополченцы бежали. В Фронте эту информацию опровергают.

Однако связанные с противостоянием источники утверждают, что их стратегические позиции подверглись авиаатаке ВВС Пакистана.

Кроме того, они заявили о гибели пресс-секретаря Фронта национального сопротивления Фахима Дашти.