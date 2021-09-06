Динамика госпитализаций с COVID-19 превышена в трех областях

Динамика уровня госпитализаций пациентов с COVID-19 растет три дня подряд в Луганской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, в Луганской области динамика уровня госпитализаций увеличилась с 89,9% по состоянию на 3 сентября до 104,3% по состоянию на 5 сентября (определенный показатель 50%).

Во Львовской области динамика уровня госпитализаций по состоянию на 3 сентября составила 58,9%. До 5 сентября показатели выросли до 66,3%.

Также по состоянию на 5 сентября показатели выросли до 54,4% в Ровенской области.