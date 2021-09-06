В Умани хасиды празднуют Новый год

В Умани хасиды празднуют еврейский Новый год - Рош ха-Шана. Уже есть первые случаи коронавируса у паломников.

Об этом сообщает﻿ канал Андрея Павловского.

Среди противоэпидемических мер - бесплатные маски у входа к могиле Раби Нахмана, антисептики, измерение температуры, разметки на вход и выход. Внутри могилы - ограничительные турникеты для соблюдения дистанции. На улицах дежурят скорые.

В этом году ожидается прибытие 50 тыс. хасидов. Главный санврач Украины Игорь Кузин принял постановление по противоэпидемическим мерам во время международного паломничества, поскольку в прошлом году хасиды в Умани нарушали карантин.

Уже на празднование приехали почти 23 тыс. паломников-хасидов, в частности 1730 детей.