Тина Кароль ошеломила роскошным образом с пикантной изюминкой

Тина Кароль привыкла блистать перед поклонниками и поражать их воображение светскми выходами, роскошными и порой провокационными фотосетами, необычными высокотехнологичными выступлениями и очаровывать кадрами из обычной жизни, приоткрыв над ней завесу тайны, сообщает РБК-Украина.

Теперь же предметом бурных обсуждений поклонников артистки стал ее роскошный наряд, фото которого Тина поделилась в Instagram.

Для фотосъемки Тина выбрала платье от кувейтского бренда LaBourjoisie со смелым вырезом до бедра, прозрачной фатиновой юбкой, а также декоративными зеркальным вставками в области декольте и инкрустированными эполетами.

фото: instagram.com/tina_karol

Автор: Ольвия Агаркова