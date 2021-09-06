В столичной гимназии отравились почти 200 детей

Почти две сотни детей отравились в одной из столичных гимназий. Об этом рассказали родители ее учеников, сообщает ТСН.

Говорят, еще в четверг после занятий детям стало плохо, домой они ехали с температурой и тошнотой. Потом - у школьников появилась диарея и рвота.

На следующий день у одной из учениц обнаружили норовирус - это одна из разновидностей кишечной инфекции. Он быстро развивается и может передаваться воздушно-капельным путем, через воду, пищу, или грязные руки.

Другие дети анализ на этот вирус не сдавали, но школьников с такими же симптомами не менее 170. Они учатся в разных классах (с 2-го по 5-й). Вслед за ними заболели и некоторые родители.

В администрации гимназии инцидент пока не комментируют.

Образцы воды и готовой пищи уже собрала Госпродпотребслужба. Результаты обещают через несколько дней.