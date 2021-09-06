"Большая стройка": планируется новая железная дорога из Приазовья

Для сокращения времени в пути из Мариуполя в Харьков и Киев в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" рассматривается возможность строительства нового железнодорожного маршрута, благодаря которому время в пути до Харькова может сократиться на 6 часов, сообщает Обозреватель.

Об этом завил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В рамках программы "Большая стройка" рассматривается возможность строительства нового железнодорожного маршрута. Источник: Facebook Александра Кубракова

"Сейчас в Мариуполь ведет единственная железнодорожная колея Запорожье – Камыш-Заря – Волноваха. Этот участок грузонапряженный, неэлектрифицирован и частично одноколейный. Время в пути – от 14 до 19 часов в Киев и 14 часов в Харьков" , – сказал министр.

Для улучшения железнодорожного сообщения с Приазовьем в рамках "Большой стройки" рассматривается вариант строительства маршрута Покровск – Курахово – Шахта "Южнодонбасская" – Волноваха – Мариуполь. Для этого необходимо будет электрифицировать 46,5 км, достроить 20 км и реконструировать 18 км путей. Весь проект оценивается в 2,6 млрд грн, а после его реализации время в пути до Харькова может быть сокращено на 6 часов.

Отдельно, как рассказал министр, продолжается пересмотр дивидендной политики государственных стивидоров и привлечение частных инвесторов на проекты концессии портов. В настоящее время в концессию планируется отдать Мариупольский и Бердянский морские порты.

Также не исключается возобновление работы аэропорта Мариуполя. Для этого вместе с Министерством обороны решается вопрос о возможном открытии гражданского авиационного сообщения в условиях запрета на полеты в прифронтовой зоне.

В Приазовье в рамках "Большой стройки" продолжается также восстановление дорог. В частности, недавно завершилось обновление 40 км дороги Т-08-20 Якимовка – Кирилловка, ведущей к курортам Азовского моря. Всего в 2020-2021 годах в Приазовских районах планируется отремонтировать и построить более 1000 км дорог государственного значения.