Укрзализныця заплатит 378 млн гривен штрафов

АО "Укрзализныця" (УЗ) заплатит 377,86 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов в 2019-2021 годах, заявила глава Временной следственной комиссии Верховной Рады, созданной для проверки и оценки состояния УЗ, Юлия Гришина, сообщает Интерфакс-Украина.

"На запрос ВСК в государственной компании не смогли найти ответственных за проблемы со своевременной доставкой грузов, за десятки брошенных поездов, за срыв экспортных контрактов и за то, что грузовладельцы несут убытки и затем выставляют финансовые претензии к самой "Укрзализныци", - сообщила Гришина.

По ее словам, ВСК просила назвать конкретных виновников ситуации с провалом доставки грузов, на что пришел ответ с подписью - и.о. члена правления УЗ Романа Черницкого и директора по коммерческой и логистической работе компании Александра Зарубы, суть которой сводится к тому, что установить виновных не представляется возможным из-за того, что проблема комплексная.