Рынок земли: уже заключено более 12 тысяч сделок

В рамках рынка земли по состоянию на 6 сентября были заключены 12 784 сделки - по площади земель, по которым было зарегистрированы сделки, лидируют Кировоградская (3 329,2 га) и Харьковская (3 320,7 га) области, сообщает Экономическая правда.

По количеству сделок лидируют Киевская (1156) и Полтавская (1123) области.

4882 нотариуса подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

"Всего заявлений - 5482, из них согласовано 4845, в очереди на рассмотрение - 5, отказ получили 632", - говорится в сообщении Минагрополитики.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. При этом, закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.