Монастырский надеется, что ВР примет закон об обороте оружия

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассчитывает, что Верховная Рада в течение ближайших месяцев сможет принять закон, который позволит урегулировать оборот оружия в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас отсутствует закон об обороте оружия, один из тех базисных нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, оборота оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим", - рассказал Монастырский в эксклюзивном интервью.

Он выразил надежду на то, что депутаты в ближайшие месяцы поддержат законопроект.

"Думаю, этой осенью мы сможем выйти на повторное голосование в Раде, и МВД однозначно будет поддерживать принятие указанного закона", - отметил глава МВД.

Монастырский напомнил, что законопроект предусматривает создание реестра законного оружия, введение сервисного порядка покупки оружия и регулирует процедуру продления разрешения на охотничье оружие.

При этом глава МВД подчеркнул:

"Я не являюсь сторонником легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране – собственно говоря, раздачи пистолетов".