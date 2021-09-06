Усиление карантина в Украине: какие привилегии получат вакцинированные

Уже в ближайшее время Украина может перейти в "желтую" зону из-за растущего числа выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране. Вакцинированным украинцам обещают привилегии, сообщает Обозреватель.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, переход в "желтую" зону будет подразумевать под собой введение ряда карантинных ограничений. Игорь Кузин отметил, что эпидемическая ситуация в Украине ухудшается, а потому локдаун в Украине могут ввести в ноябре.

Он отметил, что при переходе в "желтую" зону в Украине запретят проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на четыре квадратных метра площади здания или территории.

Также в кинотеатрах и других залах учреждений культуры ограничат заполняемость залов. В частности, можно будет занимать лишь половину мест.

В фитнес-центрах можно будет заниматься лишь при условии нахождении одного человека на десять квадратных метров.

Ограничивать временные рамки в работе заведений не будут.

В то же время, главный санитарный врач Украины подчеркнул, что те, кто сделал прививки смогут получить некоторые привилегии.

"Например,не будет регулироваться количество людей на 1 кв.м, если мы говорим о работе спортивных залов. Такие нормы будут действовать для вакцинированных как для обслуживающего персонала, так и к людям которые посещают то или иное заведение" , - отметил Кузин.

Говоря о сроках введения локдауна, Кузин сказал, что нет конкретной даты и все будет зависеть от заболеваемости. Он же считает, что избежать его не удастся.