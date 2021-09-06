Сенцов: Зеленский критиковал Порошенко, а сам занимается "братерством"

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов рассказал, за что критикует и поддерживает действующего президента Владимира Зеленского, а также о возможности встречи с ним.

Об этом Олег Сенцов рассказал журналистам Украинской правды в интервью.

Он отметил, что в Офисе президента пытались устроить встречу через полгода после освобождения, но "что-то у них не получилось". Однако он и сам не пытался встретиться с Зеленским.

"Я не искал этого. Что мне ему сказать? Я его не переделаю, я ему свою голову не вставлю, он меня не послушает. Зачем это?" - поделился Сенцов.

Олег Сенцов также рассказал, за что критикует и поддерживает Владимира Зеленского.

"Я его публично критикую за те вещи, которые мне не нравятся, и публично поддерживаю в том, что мне нравится. С хорошего ему за честь - это минус Медведчук. Не до конца пока, но уже очень сильный минус. Труба, каналы - это мощный удар. И за это я ему благодарен.

Дороги, как бы то ни было, кто-то там ворует, все мутно, но они строятся, как бы то ни было. И диджитализация. Та же "Дія" - это действительно правильное дело ", - сказал режиссер.

Кроме того, он указал на отсутствие реформ в Украине.

"Парад - это очень прикольное шоу. Меня больше беспокоит наши реальные дела в армии, реальные планы, реальные все эти моменты и реальное отсутствие реформ не только в армии, но и вообще. Когда ты в последнее время слышал слово "реформа" от Владимира Александровича?" - добавил он.

Также Сенцов отметил, что Зеленский очень критиковал Порошенко, но сам допустил "братерство".