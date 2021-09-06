У Mercedes-Maybach появился электромобиль

На автошоу в Мюнхене компания Mercedes-Benz презентовала немало новинок, в том числе, роскошный электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS. Экспериментальная модель является предтечей серийной модели флагманского кроссовера, сообщает Обозреватель.

Новинка получила двухцветную окраску и богато отделана хромированным декором. Дополняют образ большие 24-дюймовые полированные диски.

Спереди автомобиль выделяется огромной решеткой радиатора с вертикальными планками и расположенными по углам тонкими светодиодными фарами. Источник: Daimler AG

Спереди автомобиль выделяется огромной решеткой радиатора с вертикальными планками и расположенными по углам тонкими светодиодными фарами. Сзади на всю ширину машины растянулась тонкая светодиодная лента, выполняющая функции фонарей и указателей поворота. По бокам автомобиль снабдили подножками, а окна украсили широкими полированными окладами. Все двери оснащены электроприводами.

Приборная панель представляет собой огромный экран Hyperscreen с несколькими дисплеями под общим стеклом, который растянулся от левой до правой стойки. Источник: Daimler AG

Роскошный салон имеет четыре индивидуальных кресла с широким набором регулировок. Приборная панель представляет собой огромный экран Hyperscreen с несколькими дисплеями под общим стеклом, который растянулся от левой до правой стойки. Для отделки использована белая кожа, текстильные вставки с оригинальным орнаментом, дерево и металлические вставки. На консоли между задними пассажирами нашлось место для двух бокалов и вазы с цветами.

На консоли между задними пассажирами нашлось место для двух бокалов и вазы с цветами. Источник: Daimler AG

В основе концепта лежит модульная электрическая платформа MEA. Она позволит преодолевать на одном заряде порядка 600 км. Появления электрического кроссовера Mercedes-Maybach EQS ожидается в 2023 году.