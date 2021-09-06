Модные цвета осени: Pantone вывел палитру основных цветов

Институт цвета Pantone вывел палитру основные оттенки на осенне-зимний сезон 2021/22. Кроме базовых и пастельных цветов, которые повторяются из сезона в сезон, главный мировой путеводитель цветовых тенденций сезона, представил яркие осенние оттенки, сообщает 24 Канал.

По словам представителей Pantone в осенне-зимнем периоде 2021-2022 будут преобладать оттенки, которые лучше сочетаются между собой.

В палитру вошел синий Mykonos Blue, который напоминает всем об отпуске в Греции. Желтый – цвет надежды и главный цвет 2021 в паре с серым. Коричневый, терракотовый и нежно-розовый – базовые цвета для осени. Они символизируют тишину и покой.

Также эксперты предсказывают триумфальное возвращение фуксии в гардеробы модниц. Уже сейчас звезды стритстайла вытеснили из своих гардеробов трендовый розовый, который уже успел всем надоесть, выбрав яркую фуксию.

Все представленные цвета и сочетания, по прогнозу экспертов, будут популярны в течение всего осенне-зимнего сезона 2021-2022. Использованные оттенки из палитры базируются на анализе Нью-Йоркской Недели Моды.

Осенняя палитра Pantone

Коричневый

Фото с инстаграма Pump Your Studio

Бледно-голубой

Фото с инстаграма Pump Your Studio

Миконосный синий

Фото с инстаграма Pump Your Studio

Терракотовый

Фото с инстаграма Pump Your Studio

Нежно-розовый

Фото с инстаграма Pump Your Studio

﻿ Фуксия

Фото с инстаграма Pump Your Studio

Приглушенный зеленый

Фото с инстаграма Pump Your Studio

Огненно-красный

Фото с инстаграма Pump Your Studio

Солнечно-желтый