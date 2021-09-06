В Минздраве рассказали, когда школы могут перейти на "дистанционку"

В зависимости от особенностей эпидемической ситуации в каждом регионе, учебный процесс может меняться.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.

Учебный процесс может организовываться по одному из трех возможных сценариев:

1. «Зеленый» уровень эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости)

Посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме. Однако стоит помнить о противоэпидемических мероприятиях, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины для дошкольных учреждений и учебных заведений.

2. «Желтый» и «оранжевый» уровни эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости)

Посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс обеспечивается различными формами: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением дистанции и противоэпидемических требований.

Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения в рамках действующего законодательства.

3. «Красный» уровень эпидемической опасности (высокий уровень заболеваемости)

Посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала. Для других соискателей образования обучение происходит в других формах, в том числе дистанционно.