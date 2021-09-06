Катя Осадчая с оголенным животом снялась для обложки украинского глянца

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая в третий раз стала мамой, во время беременности снялась для обложки издания VIVA. Знаменитость появилась в откровенном образе и засветила округлившийся живот, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото Осадчая опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Телезвезда призналась, что старалась следить за фигурой даже во время беременности, чтобы потом быстрее вернуть себе форму.

Как рассказала Осадчая, в сумме лишних набранных килограммов за все три беременности были примерно одинаковы. Ведущая заявила, что в среднем она набрала 15-17 килограммов. В прошлые разы вес ушел очень быстро.

На обложке издания Осадчая появилась в голубом наряде с глубокими вырезами, в котором продемонстрировала большой округлившийся живот. На голове у нее виднелась черная лента с бантом, а также знаменитость сделала легкий дневной макияж.