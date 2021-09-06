Из израильской тюрьмы сбежали шесть террористов

Управление тюрем (ШАБАС) 6 сентября подтвердило побег шести заключенных, причастных к террористической деятельности, из тюрьмы "Гильбоа" на севере страны. Побег был совершен с помощью туннеля, сообщает NEWSru.

В тюрьме "Гильбоа" содержатся террористы, осужденные на длительные сроки заключения.

По тревоге подняты крупные силы полиции и подразделений ШАБАС, при поддержке вертолетов и беспилотных самолетов. Задействованы спецслужбы и военные.

По данным "Кан Бет", пятеро заключенных были активистами террористической организации "Исламский джихад". Шестым, и возможным организатором побега, является один из лидеров террористов ФАТХа Захария Зубейди.

Руководство террористической организации "Исламский джихад" заявило, что организатором побега заключенных из израильской тюрьмы "Гильбоа" является активист ИД Махмуд Арда. "Исламский джихад" называет этот побег "героической операцией, которая шокировала израильскую систему безопасности".

Сбежавшие заключенные могли отправиться в сторону границы с Иорданией или в сторону Дженина.

По данным сайта N12/"Мако", заключенные, по всей видимости, прорыли туннель под туалетной кабиной и сумели выбраться из тюрьмы через канализационную шахту. По словам одного из свидетелей, беглецов заметили местные фермеры, которые обратились в полицию.