В Украину приехала делегация Конгресса США

Делегация Конгресса США под председательством сенатора-республиканца Линдси Грэма прибыла в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном, сообщает Интерфакс-Украина.

Уточняется, что в делегацию входят сенаторы США Линдси Грэм (республиканец, штат Южная Каролина), Джон Баррассо (республиканец, Вайоминг), Бен Сассэ (республиканец, Небраска), Томми Тубервиль (республиканец, Алабама) и конгрессмен Уильям Тиммонс (республиканец, Южная Каролина).

Делегация встретится также с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.