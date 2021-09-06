Выходные в октябре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

В октябре 2021 года в Украине будет 11 выходных. Один из них, День защитника, в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде, является праздничным нерабочим днем, сообщает Обозреватель.

Ежегодно этот государственный праздник отмечается 14 октября. В этом году он приходится на четверг, в связи с чем рабочий день в пятницу, 15 октября, согласно распоряжению Кабинета министров Украины № 1191-р от 30 сентября 2020 года, перенесен на субботу 23 октября.

Таким образом, в честь Дня защитника Украины граждане будут отдыхать четыре дня подряд: 14, 15, 16 и 17 октября. Помимо этого, выходными традиционно будут субботы и воскресенья 2 и 3, 9 и 10, 24, 30 и 31 октября.

На второй месяц осени приходится еще несколько больших праздников, таких как, в частности, Покров Пресвятой Богородицы, память Сергия Радонежского, Иоанна Богослова, Иверской иконы Божьей Матери, апостола Фомы, апостола и евангелиста Луки.