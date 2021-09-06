Израиль открывается для туристов: условия въезда

В Израиле впервые после пандемии возобновляют туризм для всех желающих – с 19 сентября разрешат въезд туристическим группам из большинства стран мира, сообщает РБК-Украина.

Как сообщило министерство туризма, разрешат въезд в страну туристическим группам от 5 до 30 человек из стран, которые входят в зеленый, желтый и оранжевый списки Израиля. При этом основным условием допуска по-прежнему будет полная вакцинация от COVID.

Согласно новому плану стимулирования туризма, никаких ограничений на количество туристических групп не будет. Исключение составят только туристы из стран красной зоны. По данным на 31 августа, таких пока только четыре: Турция, Болгария, Мексика и Бразилия.

Туры для пилотных групп летом приостановили

В мае этого года на фоне снижения заболеваемости COVID Израиль разрешил въезд небольших туристических групп. Тогда в страну прибыло более 2000 посетителей, в основном, из США и Европы.

В министерстве заявили, что среди первых групп не было выявлено ни одного случая коронавируса. Это дало надежду на восстановление в туристической отрасли, пострадавшей от пандемии. Например, в "допандемийном" 2019 году Израиль посетили рекордные 4,5 млн туристов, что "усилило" местную экономику на 7,2 млрд долларов.

Уже в августе 2021 года эта инициатива была приостановлена из-за быстрого распространения варианта вируса "Дельта" и всплеска заболеваемости в Израиле, несмотря лидирующие в мире темпы вакцинации.

Вакцинация не освобождает от сдачи ПЦР-тестов

Иностранные туристы, которые прилетят в сентябре, должны будут предъявить доказательства получения второй дозу вакцины от COVID-19 в течение последних шести месяцев, или ревакцинацию, чтобы иметь право на въезд.

Кроме того, все вакцинированные путешественники также должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа до прибытия и пройти повторный тест после приземления в аэропорту "Бен-Гурион" Тель-Авива.

4 сентября в Израиле выявили почти 5000 новых случаев COVID, за два дня до этого – 11201 случаев, что стало для страны "пандемическим максимумом". Почти две трети населения Израиля (5,5 млн из 9,3 млн человек) получили третью дозу вакцины Pfizer.

Условия для путешественников из Украины

По информации Минздрава Израиля, Украина относится к оранжевой зоне ("рискованно") по уровню заболеваемости. Тем не менее это значит, что украинцы смогут приехать в составе организованных групп с 19 сентября, как было анонсировано правительством.

Поездки с туристической целью для самостоятельных путешествий в Израиль из Украины пока запрещены. Въезжать в Израиль можно только близким родственникам граждан Израиля после получения специального разрешения правительства.

При этом все, кто въезжает в Израиль из "оранжевой страны", в том числе выздоровевшие и вакцинированные, должны пребывать в полном карантине 14 дней. Сократить срок самоизоляции можно до 7 дней после двух негативных ПЦР-тестов (в аэропорту после прибытия и на 7 день пребывания).

Автор: Ольга Маджумдар