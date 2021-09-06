Кравчук находится на реабилитации в Мюнхене - источник

Первый президент Украины Леонид Кравчук вышел из комы и находится на реабилитации в Мюнхене. Однако состояние политика оценивается как тяжелое.

Об этом сообщил источник издания "Страна"﻿.

После перенесенной операции на сердце, Кравчука перевезли на реабилитацию в клинику Мюнхена. В клинике с первым президентом находится его внук.

По словам источника, Кравчук пришел в себя, ему становится немного лучше.

"Он частично пришел в сознание, ему делают разные анализы и исследования, чтобы понять, как он попал в состояние комы. И главное - какие шансы на полное восстановление. Насколько мне известно, он пришёл в сознание, узнаёт своего внука, но говорить не может", - сообщает источник.

Напомним, 29 июня Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце в Киеве. После этого политик попал в реанимацию, позже он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ.