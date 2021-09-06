Бензин на АЗС подорожал после публикации новой максимальной цены

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 6 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз без изменений, сообщает РБК-Украина.

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,88 гривен за литр +0,03 гривен), на бензин А-95 - 29,93 гривен за литр (+0,15 гривен), на дизельное топливо - 28,10 гривен за литр (+0,19 гривен), на автогаз - 17,48 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Напомним, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,94 гривен за литр, дизельного топлива - 28,69 гривен за литр.

Автор: Александр Белоус