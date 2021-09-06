Украина получила от США лекарства от коронавируса

Американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз — 60 тысяч флаконов инновационных лекарств от коронавируса Bamlanivimab и Etesevimab для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, сообщает Украина 24.

Что это за препараты, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Никто никаких экспериментов не ставит, это результат наших договоренностей, которые была финализированы во время визита президента в США. И сегодня США передали в Украину определенную партию препаратов, которые признаны FDA США (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — ред.) и разрешены для лечения коронавирусной болезни. Эти препараты используются для групп риска, у которых легкая форма, но их в первую очередь нужно вылечить, потому что у людей с хроническими неинфекционными болезнями чаще возникают осложнения и чаще они приводят к летальным исходам" , — сказал он.

Министр сообщил, что были закуплены и другие лекарства для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.