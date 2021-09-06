В Одесский порт прокладывают бесплатную дорогу

В Одесской области появится новая 5-километровая дорога, которая свяжет морской порт с международной трассой М-28 Одесса – Южный, сообщает УНИАН.

Пользование дорогой будет полностью бесплатным. Проект выполняют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Создание новой цементобетонной дороги, которая обеспечит бесплатный заезд в морской порт, продвигается с уверенным темпом. Проводим подготовительные работы к строительству эстакады в составе дороги. Она будет соединяться с уже существующей эстакадой Администрации морских портов Украины. Именно это инженерное сооружение позволит обойти территорию частной компании" , - информирует агентство автомобильных дорог.

Строительство ведется в сложных гидрогеологических условиях, для прокладки автодороги придется менять грунты подошвы земляного полотна на глубину двух метров.

Помимо самой дороги протяженностью 5,3 км, на участке появятся TIR-площадки для тяжеловесного автотранспорта, рассчитанные на 300 машин, 2 площадки взвешивания в движении (WiM). Также здесь будет работать контрольно-пропускной пункт, а дорогу расширят с 4 до 6 полос для быстрой проверки грузовиков.

Планируется, что новую дорогу завершат в течение 2021-2022 года. Кроме того, по программе президента "Большое строительство" в Одесской области до конца года построят и отремонтируют 180 км дорог государственного значения.