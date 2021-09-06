В Украине объявили I уровень опасности

Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 7 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Крыма и большинства южных областей, 8 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый).

Отмечается, что 6-7 сентября в Одесской, Херсонской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.