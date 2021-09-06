Главнокомандующий ВСУ назвал "настоящую" победу Украины

"Настоящая" победа Украины в войне против России – это установление мира и вступление в НАТО и Евросоюз. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на международной конференции по гендерному образованию в секторе безопасности и обороны, сообщает Вести.

Залужный считает, что для вступления в НАТО и ЕС нужно "сделать много домашних заданий, в том числе и в Вооруженных силах" .

"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства", - объяснил главнокомандующий.

По его словам, речь идет не только о переходе на стандарты НАТО в подготовке и управлении войсками, но, прежде всего, о ментальных изменениях: уважению к правам человека, достоинству и ценности личности, равноправию мужчин и женщин.