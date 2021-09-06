Тина Канделаки снялась в новом сезоне сериала "Беспринципные"

45-летняя российская телеведущая и журналистка поделилась со своими поклонниками отличной новостью. ﻿Тина рассказала, что снялась в новом сезоне комедийного сериала «Беспринципные».﻿, сообщает WomanEL.

Канделаки пишет, что премьера уже совсем скоро состоится на КиноПоиск HD.