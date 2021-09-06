Тина Канделаки снялась в новом сезоне сериала "Беспринципные"
45-летняя российская телеведущая и журналистка поделилась со своими поклонниками отличной новостью. Тина рассказала, что снялась в новом сезоне комедийного сериала «Беспринципные»., сообщает WomanEL.
Канделаки пишет, что премьера уже совсем скоро состоится на КиноПоиск HD.
«А пока предлагаю угадать, кого я там играю: теневую владычицу светской жизни Москвы, жену подкаблучника, предприимчивую бизнесвумен, продающую воздух с Патриков, или…?» — обратилась красотка к своим фолловерам и выложила кадры со съёмок.