Разумков рассказал о своей отставке и "чистках" в Кабмине

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на вопрос о возможности его отставки отметил, что ему нравится его работа, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос о возможности его отставки, спикер сказал:

"Мне моя работа нравится, и я надеюсь, что я ее достаточно качественно выполняю. По крайней мере, я в этом плане работаю".

Относительно самого вопроса отставок, Разумков напомнил, что он выписан в регламенте ВР.

"Если Верховная Рада инициирует этот процесс, - обязательно мы его пройдем. А дальше посмотрим на его результат, разное может быть. Я за должность не держусь, но работать я точно буду" , - подчеркнул председатель парламента.

В то же время он не исключает возможности отставок в правительстве уже "в скором времени".

"Возможны отставки, я об этом говорил. Шорт-лист не видел. Верховная Рада может определиться по любому министру. Есть несколько вариантов: есть или собственное заявление, или премьер-министр может сделать представление в Верховную Раду, или народные депутаты могут выступить по вышеупомянутой инициативе" , - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что к некоторым министрам есть вопросы.

"Я сейчас не буду переходить на фамилии. Я думаю, что скоро мы это увидим. А есть те, кто, возможно, самостоятельно уйдет в отставку. А есть те, кто в добровольно-принудительном формате может покинуть Кабинет министров Украины" , - сказал спикер и добавил, что этот вопрос может быть поднят не на первой неделе новой сессии, но "вскоре".

Ранее, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков относительно возможных кадровых изменений в правительстве отмечает, что деятельность нескольких министерств вызывает дискуссии.