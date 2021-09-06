Астрологи рассказали как встречают старость разные знаки зодиака

Астрологи убеждены, что, то, каким вы станете в старости, зависит от вашего знака зодиака. Ворчащая старушка или активная женщина - звезды могут предсказать ваше поведение в старости, сообщает Обозреватель.

Эксперты по звездам рассказали, какими будут на пенсии все знаки зодиака. Узнайте, что ждет вас.

Козерог

Козероги начинают всех учить, как жить, с ранних лет. Чем старше Козерог, тем больше он может позволить себе расслабится с бокалом где-то на отдыхе.

Водолеи

Водолеи ждут пенсии, как манны небесной: наконец, они останутся одни! Наконец-то можно будет с чистой совестью ничего не делать и никому не быть в долгу. "Ура!" - думает Водолей и увлеченно предается безделью, но его хватает на три недели. Пенсионеры-Водолеи обычно устраиваются на работу, чтобы им не было скучно.

Рыбы

Рыбы боятся старости и обычно выглядят на 10-15 лет моложе. Они не собираются ничего менять в своем ритме жизни, пока им не исполнится 90.

Овен

Овен всю свою жизнь напыщенно заявляет, что он совсем не стареет и что он будет работать до конца жизни. Поэтому отправить их на пенсию - это еще та миссия. На старость Овны могут улететь на Мальдивы и даже закрутить роман со знойным иностранцем.

Телец

Тельцы в старости превращаются статных и суровых старушек, перед которыми трепещут все представители подрастающего поколения. То, что у внуков, по сути, отдельный дом, и не исключено, что на другом континенте Тельца совсем не беспокоит. Эта бабушка еще научит стойко выдерживать удары судьбы.

Близнецы

Старость наступает для Близнецов внезапно. При этом представителей знака совершенно не волнуют морщины и седые волосы. Близнецов беспокоит другое: почему подводит сердце, скрипят суставы, а откуда-то появляется похмелье. Обычно Близнецам требуется пара лет, чтобы смириться с таким коварным предательством собственного тела. А потом они привыкают и просто немного сбавляют скорость.

Рак

Вторая молодость у Рака начинается в старости. Если у Рака есть внуки, он будет заниматься ими. Если у Рака нет внуков, он вдруг понимает, что дети давно выросли и пора начинать строить карьеру.

Лев

Львы очень боятся, что ими пренебрегают и они не востребованы обществом и семьей, потому что не умеют печь торты и вязать носки. К счастью, Лев в старости накапливает значительный капитал, который начинает раздавать своим внукам в обмен на любовь, уважение и внимание.

Дева

Старость для Девы совсем не страшна, ведь начинается она, по сути, с детства: даже совсем маленькая Дева не боится врачей и любит критиковать всех вокруг. "Старые добрые времена" Девы вспоминают уже с 30 лет.

Весы

В старости Весы понимают, что теперь возможно все и наконец освобождают свою темную сторону, которую старательно скрывали всю жизнь. Теперь можно сесть на скамейку у входа и всех обзывать, ругаться в очереди в клинику, бить палкой по потолку ровно в 23:00, чтобы заставить всех замолчать, и ругать правительство.

Скорпион

Скорпион в старости наполнен чувством собственного величия и важности, потому что он прожил жизнь и теперь знает все. Он смотрит на всех свысока. В то же время он искренне считает, что молодое поколение просто обязано уважать его мудрость.

Стрелец

Стрельца-пенсионера нужно искать в клубах, там он пьет виски, танцует и даже флиртует. Дело в том, что Стрелец просто никогда не умел определять свой возраст, только в молодости это было не так заметно.