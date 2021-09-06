В Минрегионе рассказали, когда начнется отопительный период

В Министерстве развития общин и территорий рассказали, когда в Украине начнется отопительный период, сообщает УНИАН.

В ответ на запрос УНИАН пресс-служба Минрегиона сообщила, что отопительный период начинается, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, а заканчивается, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С.

Также отмечается, что решение о начале и окончании отопительного сезона принимается исполнительными органами соответствующих сельских, поселковых и городских советов или местными государственными администрациями исходя из климатических условий, в соответствии со строительными нормами и правилами, правилами технической эксплуатации, нормам санитарного законодательства и другими нормативными документами.

"Учитывая вышеизложенное, Минрегион сообщает, что решение о начале и окончании отопительного сезона принимается исполнительными органами соответствующих сельских, поселковых и городских советов или местными государственными администрациями" , - сообщили в министерстве.

Подготовка к отопительному сезону:

Согласно данным Минрегиона, по состоянию на начало сентября к старту отопительного сезона регионы технически готовы на почти 80%.

В частности, речь идет о состоянии подготовки зданий, объектов водоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства.

Также отмечается, что тарифы на отопление для населения не должны повышаться.

Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.