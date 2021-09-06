Советы от тренера: как подтягиваться 30 раз и больше

Умение подтягиваться – это своеобразная визитная карточка спортсмена. «Вот сколько раз ты можешь подтянуться?» – часто задается такой вопрос. И чем больше раз ты можешь подтянуться, тем более ты и спортивный. А как научиться подтягиваться 10 раз, либо 20, либо даже больше, сообщает Прогресс.

Как увеличить количество повторений? Что необходимо для этого знать? В этом видео собраны основные рекомендации экспертов, которые вам в этом помогут. Итак, всемирно известный тренер и рекордсмен книги рекордов Гиннесса Манвел Мамоян рассказал о главных принципах и ошибках, которые допускают люди, и которые мешают нам добиться максимума в количестве подтягиваний.

А также он дал ряд рекомендаций, которые могут нам в этом помочь. Что же он рассказал? Во-первых, если вы совсем не можете подтянуться, то в чем причина? Причин, конечно же, несколько. Одна из самых основных – это наличие лишнего веса. Но если у вас нет лишнего веса, то это слабые мышцы. Но и это еще не все, потому что крайне важна правильная техника.

Смотрите видео до конца и все узнаете!