Колеса автомобилистов снова заблокируют

На украинские дороги снова возвращаются блокираторы колес для нарушителей парковки. Государственное агентство инфраструктурных проектов уже объявило тендер на закупку 400 таких устройств, сообщает UBR.

В народе автомобильные блокираторы прозвали "капканами" или "крабами". Полицейский цепляет их на колесо, после чего машина не может двигаться.

Чтобы продолжить движение, водителю придется пообщаться с правоохранителями, и получить постановление со штрафом. Или же снять колесо и ехать на запаске.

По словам юриста, в законодательстве до сих пор нет четкой процедуры блокировки и разблокировки автомобиля.

"Похоже, это оставили на усмотрение патрульных. То есть потенциально "капканы" смогут вешать направо и налево" , – добавляет Салалайко.

Он также напомнил, что последний раз разгул блокираторов сформировал целое движение противников данного действа. В 2006-2008 годах водители объединялись в группы, ездили по городу и выручали друг друга, снимая "крабы" с колес подручным инструментом.