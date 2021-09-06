Лидер Шахтера получил суровое наказание за драку

Донецкому Шахтеру в двух ближайших матчах чемпионата Украины предстоит сыграть без своего лидера обороны. Бразильский защитник Додо получил суровую дисквалификацию, сообщает 24 Канал.

КДК УАФ вынес решение по дисквалификации защитника Шахтера Додо по итогам матча 6 тура УПЛ против Миная (1:1).

Комитет дал 2 матча дисквалификации бразильскому футболисту. Додо пропустит 7 – 8 туры, в которых Шахтер сыграет с Днепром-1 и Мариуполем соответственно.

За что наказали Додо

Шахтер встречался с Минаем 29 августа в Ужгороде. Поединок завершился ничьей и сразу три футболиста покинули поле раньше времени.

Долгое время Шахтер играл в меньшинстве из-за удаления Марлона в начале игры. В конце матча на удаление наработал игрок Миная Эльдар Кулиев.

Он спровоцировал Додо, потянув бразильца за футболку. Игрок Шахтера решил выяснить отношения с соперником с помощью кулаков и толкнул Кулиева.

Арбитр матч Екатерина Монузль показала Додо прямую красную карточку.