Экс-советник Кличко заявил, что планирует стать мэром

Бизнесмен и бывший советник Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что планирует стать мэром столицы в будущем, сообщает Depo.ua.

Бахматов написал критическое сообщение о работе городской власти Киева и системной коррупции в КГГА и заявил, что городу нужен эффективный менеджер, возможно намекая на себя.

В комментариях под сообщением один из пользователей спросил, не планирует ли Бахматов становиться мэром города, на что тот ответил утвердительно.

"Планирую (становиться мэром, — ред.). Важно брать в расчет закон про столицу. И факт того, что силовые структуры подчиняются президенту де-факто. Поэтому и обыски идут" , — написал Бахматов.

Напомним, что Бахматов пришел в команду столичного мэра в конце сентября 2019 года, а ушел с должности советника на общественных началах летом 2020 года, накануне местных выборов. Тогда он отметил, что в городе началась турбулентность, однако не управленческая, а политическая.