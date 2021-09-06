Талибы пригласили ряд стран на объявление состава правительства

Представители движения "Талибан" пригласили несколько стран для участия в мероприятии, посвященном объявлению состава нового афганского правительства. Об этом сообщают международные СМИ.

Лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада во время своего выступления заявил об окончании формирования правительства. Сообщается, что Хайбатулла Ахундзада останется на своем посту и будет руководить правительством.



Кроме того, талибы пригласили несколько стран на "День объявления правительства". Приглашения на данное мероприятие получили Турция, Китай, Россия, Иран, Пакистан и Катар.

Однако лидер "Талибана" подчеркнул, что создано лишь временное правительство.