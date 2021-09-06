В Эстонии уволился топ-чиновник из-за испорченной вакцины

В Эстонии подал в отставку гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно, ведомство которого отвечало за склад, на котором из-за нарушения температурного режима испортились почти 70 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что сам принял решение уйти с должности, потому что считает себя ответственным за инцидент.

"Ответственность нельзя возлагать ни на кого, кроме руководителя" , - сказал Ланно.

Ланно пробудет на посту еще две недели, после чего ведомство временно возглавит его заместитель, пока через открытый конкурс выберут нового руководителя. Он возглавлял ведомство с октября 2020 года.

Министр здоровья и труда Танел Кийко отметил, что вина руководства департамента ограничивается тем, что оно не смогло скорректировать нормативы и инструкции, выданные еще предыдущими руководителями.