Жителям ОРДО определили участки для голосования на выборах в Госдуму

"ДНР" опубликовала список избирательных участков Ростовской области, на которых жители отдельных районов Донецкой области с российским гражданством смогут проголосовать на выборах в Госдуму России, сообщает Деловая столица.

Соответствующий список опубликован на сайте «народного совета ДНР».

В перечне — 15 участков, которые расположены на территории Матвеево-Курганского, Куйбышевского и Неклиновского районов.

В «ДНР» отметили, что для желающих проголосовать будет организовано автобусное и железнодорожное сообщение. Движение транспорта будет осуществляться в два этапа: до таможенного пункта пропуска, а затем до избирательного участка Ростовской области. Проезд будет бесплатным.

Проведение выборов в Государственную Думу РФ назначено на 19 сентября 2021 года.